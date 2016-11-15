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15 марта, 19:03 • 110233 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152629 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129006 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122166 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107940 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103082 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99190 просмотра

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П.Порошенко может встретиться с Д.Трампом до его инаугурации

Киев • УНН

 • 14336 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский МИД работает над тем, чтобы Президент Украины Петр Порошенко встретился с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом в эфире «5 канала» заявил политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.

"Украинский МИД и посольство в Соединенных Штатах активно работает над тем, чтобы визит Петра Порошенко состоялся в ближайшее время. Такой визит возможен даже до инаугурации Дональда Трампа, или сразу после нее ", - заявил Березовец.

Как сообщал УНН, Посольство Украины в США будет работать над тем, чтобы президент Украины совершил визит к новоизбранному президенту США Дональду Трампу . Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

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