П.Порошенко может встретиться с Д.Трампом до его инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинский МИД работает над тем, чтобы Президент Украины Петр Порошенко встретился с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации. Об этом в эфире «5 канала» заявил политтехнолог, директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.
"Украинский МИД и посольство в Соединенных Штатах активно работает над тем, чтобы визит Петра Порошенко состоялся в ближайшее время. Такой визит возможен даже до инаугурации Дональда Трампа, или сразу после нее ", - заявил Березовец.
Как сообщал УНН, Посольство Украины в США будет работать над тем, чтобы президент Украины совершил визит к новоизбранному президенту США Дональду Трампу . Об этом в эфире программы "Право на власть" сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.