П.Порошенко може зустрітися з Д.Трампом до його інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українське МЗС працює над тим, щоб Президент України Петро Порошенко зустрівся з новобраним Президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації. Про це в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.
“Українське МЗС та посольство у Сполучених Штатах активно працює над тим, щоб візит Петра Порошенка відбувся найближчим часом. Такий візит можливий навіть до інавгурації Дональда Трампа, або відразу після неї”, — заявив Т.Березовець.
Як повідомляв УНН, Посольство України у США буде працювати над тим аби президент України здійснив візит до новообраного президента США Дональда Трампа. Про це в ефірі програми “Право на владу” повідомив посол України в США Валерій Чалий.