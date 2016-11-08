П.Порошенко присоединился к флешмобу на любимую украинскую песню
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присоединился в социальной сети Facebook к флешмобу на любимую украинскую песню, передает УНН.
"Присоединяюсь к флэш-мобу Виктории Сюмар, которая инициировала важный законопроект в поддержку украинской песни в радиоэфире", - написал П.Порошенко.
Так, Президент указал любимую песню "Весели, брате, часы насталы" группы "Океан Эльзы".
"Та нам з тобою своє робити,
Відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити
Хто ж тоді, як не ми, брати?!", - привел слова из песни П.Порошенко.
Президент отметил, что необходимо сделать так, чтобы украинских песен было больше - на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях также.
"Присоединяйтесь, распространяйте, популяризируйте украинскую песню. Ведь "кто же тогда, как не мы"!", - отметил он.