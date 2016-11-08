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15 марта, 19:03 • 112793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 159711 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133773 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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П.Порошенко присоединился к флешмобу на любимую украинскую песню

П.Порошенко присоединился к флешмобу на любимую украинскую песню

Киев • УНН

 • 8949 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присоединился в социальной сети Facebook к флешмобу на любимую украинскую песню, передает УНН.

"Присоединяюсь к флэш-мобу Виктории Сюмар, которая инициировала важный законопроект в поддержку украинской песни в радиоэфире", - написал П.Порошенко.

Так, Президент указал любимую песню "Весели, брате, часы насталы" группы "Океан Эльзы".

"Та нам з тобою своє робити,
Відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити
Хто ж тоді, як не ми, брати?!", - привел слова из песни П.Порошенко.

Президент отметил, что необходимо сделать так, чтобы украинских песен было больше - на радио, на телевидении и, конечно, в социальных сетях также.

"Присоединяйтесь, распространяйте, популяризируйте украинскую песню. Ведь "кто же тогда, как не мы"!", - отметил он.

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