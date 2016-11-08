П.Порошенко долучився до флешмобу на улюблену українську пісню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко долучився у соціальній мережі Facebook до флешмобу на улюблену українську пісню, передає УНН.
“Приєднуюсь до флеш-мобу Вікторії Сюмар, яка ініціювала важливий законопроект на підтримку української пісні в радіоефірі”, — написав П.Порошенко.
Так, Президент вказав улюбленою пісню “Веселі, брате, часи настали” гурту “Океан Ельзи”.
“Та нам з тобою своє робити,
Відкрити очі і далі йти!
І зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити
Хто ж тоді, як не ми, брати?!”, — навів слова з пісні П.Порошенко.
Президент зазначив, що необхідно зробити так, щоб української пісні було якнайбільше — на радіо, на телебаченні і, звичайно, в соціальних мережах також.
“Приєднуйтеся, поширюйте, популяризуйте українську пісню. Бо „хто ж тоді, як не ми“!”, — зазначив він.