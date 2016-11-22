П.Порошенко присоединится к чествованию жертв Голодомора 26 ноября - УИНП
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 26 ноября, примет участие в памятных мероприятиях у Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве. Об этом говорится в обнародованной Украинским институтом национальной памяти программе мероприятий, передает УНН.
"26 ноября в 14:30 - чествование возле Национального мемориала жертв Голодомора в Киеве с участием свидетелей Голодомора, Президента Украины Петра Порошенко, руководителей украинских церквей, Премьер-министра и Главы Верховной Рады, членов Платформы европейской памяти и совести, представителей дипломатических учреждений, общественности", - говорится в сообщении.