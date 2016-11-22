П.Порошенко долучиться до вшанування жертв Голодомору 26 листопада - УІНП
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко у суботу, 26 листопада, візьме участь у пам'ятних заходах біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві. Про це йдеться в оприлюдненій Українським інститутом національної пам'яті програмі заходів, передає УНН.
"26 листопада о 14:30 - вшанування біля Національного меморіалу жертв Голодомору у Києві за участю свідків Голодомору, Президента України Петра Порошенка, очільників українських церков, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради, членів Платформи європейської пам'яті та сумління, представників дипломатичних установ, громадськості", - сказано у повідомленні.