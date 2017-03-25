П.Порошенко: 60 лет ЕС напоминают о важности сохранения единства

"Шестьдесят лет назад с подписанием Римских договоров начато историю успешного интеграционного проекта - Европейского Союза. Его успех - преданность общим ценностям, свободе, демократии, верховенству права, и главное - уважение к человеческому достоинству", - сообщил П.Порошенко.

По его словам, это то, что стало основой мира в Европе.

"Это то, что заложило основы экономического процветания. Это то, что всегда объединяло Украину с ЕС. Нынешний день еще раз напоминает нам о важности сохранения единства и решимости дать отпор всем попыткам разрушить европейскую идею. Сегодня, когда на восточном украинской границе Европы защищается европейское будущее, ценим европейскую солидарность и поддержку. Приветствую наших партнеров и уверен в нашей общей победе! " - добавил Президент.

Напомним, лидеры ЕС приняли Римскую декларацию о будущем союза .