П.Порошенко: 60 років ЄС нагадують про важливість збереження єдності

"Шістдесят років тому з підписанням Римських договорів започатковано історію найуспішнішого інтеграційного проекту – Європейського Союзу. Його успіх – відданість спільним цінностям, свободі, демократії, верховенству права, і головне – повага до людської гідності", - повідомив П.Порошенко.

З його слів, це те, що стало основою миру в Європі.

"Це те, що заклало підвалини економічного процвітання. Це те, що завжди об’єднувало Україну з ЄС. Нинішній день ще раз нагадує нам про важливість збереження єдності та рішучості дати відсіч усім спробам зруйнувати європейську ідею. Сьогодні, коли на східному українському кордоні Європи захищається європейське майбутнє, цінуємо європейську солідарність та підтримку. Вітаю наших партнерів і впевнений у нашій спільній перемозі!" - додав Президент.

Нагадаємо, лідери ЄС ухвалили Римську декларацію щодо майбутнього союзу.