П.Порошенко 2-3 декабря будет находиться с визитом в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Официальный визит в Польшу Президента Украины Петра Порошенко состоится 2-3 декабря. Об этом сообщил министр в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Визит Главы украинского государства приходится на 25-ю годовщину признания Польшей 2 декабря 1991 года независимости Украины.
Напомним, 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года в ходе референдума украинцы подтвердили волю создания независимого государства.
Польша была первой страной в мире, которая признала украинскую независимость.