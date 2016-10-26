П.Порошенко 2-3 декабря будет находиться с визитом в Польше

Визит Главы украинского государства приходится на 25-ю годовщину признания Польшей 2 декабря 1991 года независимости Украины.

Напомним, 24 августа 1991 года Верховная Рада Украины приняла Акт провозглашения независимости Украины. 1 декабря 1991 года в ходе референдума украинцы подтвердили волю создания независимого государства.

Польша была первой страной в мире, которая признала украинскую независимость.