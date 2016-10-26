П.Порошенко 2-3 грудня перебуватиме у Польщі з візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Офіційний візит до Польщі Президента України Петра Порошенка відбудеться 2-3 грудня. Про це повідомив міністр в Канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
Візит глави української держави припадає на 25-у річницю визнання Польщею 2 грудня 1991 року незалежності України.
Нагадаємо, 24 серпня 1991 року Верховна Рада України ухвалила Акт проголошення незалежності України. 1 грудня 1991 року у ході референдуму українці підтвердили волю створення незалежної держави.
Польща була першою країною у світі, котра визнала українську незалежність.