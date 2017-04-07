П.Петренко рассказал, в каком случае могут уволить руководство НАПК

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55819 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106020 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163213 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119857 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113695 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105059 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107262 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103734 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155685 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Петренко рассказал, в каком случае могут уволить руководство НАПК

П.Петренко рассказал, в каком случае могут уволить руководство НАПК

Киев  •  УНН

 • 11898 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В законопроекте, который был разработан Министерством юстиции по решению проблем электронного декларирования, правительству предоставляется право освобождения руководства НАПК по результатам проведения аудита, если его результаты будут отрицательными. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

"Мы вводим институт независимого внешнего аудита деятельности данного антикоррупционного органа по примеру того аудита, который предусмотрен законом О НАБУ, когда три аудиторы, которые не являются государственными служащими и имеют опыт антикоррупционной работы, проводят ежегодный аудит и по результатам аудита, в случае, если он есть негативный, правительство будет иметь право принимать решения о привлечении к ответственности руководителя агентства, главу агентства и фактического устранения тех нарушений, которые будут выявлены этим аудитом", - сказал П.Петренко.

Напомним, министерством юстиции Украины разработан законопроект, в котором определен механизм переизбрания руководства НАПК.

Украинские Национальные Новости

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