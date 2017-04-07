П.Петренко рассказал, в каком случае могут уволить руководство НАПК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В законопроекте, который был разработан Министерством юстиции по решению проблем электронного декларирования, правительству предоставляется право освобождения руководства НАПК по результатам проведения аудита, если его результаты будут отрицательными. Об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
"Мы вводим институт независимого внешнего аудита деятельности данного антикоррупционного органа по примеру того аудита, который предусмотрен законом О НАБУ, когда три аудиторы, которые не являются государственными служащими и имеют опыт антикоррупционной работы, проводят ежегодный аудит и по результатам аудита, в случае, если он есть негативный, правительство будет иметь право принимать решения о привлечении к ответственности руководителя агентства, главу агентства и фактического устранения тех нарушений, которые будут выявлены этим аудитом", - сказал П.Петренко.
Напомним, министерством юстиции Украины разработан законопроект, в котором определен механизм переизбрания руководства НАПК.