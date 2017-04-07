П.Петренко розповів, в якому разі можуть звільнити керівництво НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В законопроекті, який був розроблений Міністерством юстиції щодо вирішення проблем електронного декларування, уряду надається право звільнення керівництва НАЗК за результатами проведення аудиту, якщо його результати будуть негативними. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Ми вводимо інститут незалежного зовнішнього аудиту діяльності даного антикорупційного органу за прикладом того аудиту, який передбачено законом Про НАБУ, коли три аудитори, які не є державними службовцями і мають досвід антикорупційної роботи, проводять щорічний аудит і за результатами аудиту, у разі, якщо він є негативний, уряд буде мати право приймати рішення щодо притягнення до відповідальності керівника агентства, голову агентства і фактичного усунення тих порушень, які будуть виявлені цим аудитом”, — сказав П.Петренко.
Нагадаємо, міністерством юстиції України розроблений законопроект, в якому визначено механізм переобрання керівництва НАЗК.