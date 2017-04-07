П.Петренко розповів, в якому разі можуть звільнити керівництво НАЗК

“Ми вводимо інститут незалежного зовнішнього аудиту діяльності даного антикорупційного органу за прикладом того аудиту, який передбачено законом Про НАБУ, коли три аудитори, які не є державними службовцями і мають досвід антикорупційної роботи, проводять щорічний аудит і за результатами аудиту, у разі, якщо він є негативний, уряд буде мати право приймати рішення щодо притягнення до відповідальності керівника агентства, голову агентства і фактичного усунення тих порушень, які будуть виявлені цим аудитом”, — сказав П.Петренко.

Нагадаємо, міністерством юстиції України розроблений законопроект, в якому визначено механізм переобрання керівництва НАЗК.