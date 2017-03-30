П.Петренко: НАПК не обеспечило автоматическую проверку электронных деклараций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55803 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106012 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163201 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119849 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118606 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113692 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105055 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107262 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103734 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155682 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Петренко: НАПК не обеспечило автоматическую проверку электронных деклараций

П.Петренко: НАПК не обеспечило автоматическую проверку электронных деклараций

Киев  •  УНН

 • 7707 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции не обеспечило доступ к реестрам других органов, из-за чего автоматическая проверка электронных деклараций стала невозможной. Об этом сообщил журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.

“Система электронного декларирования предусматривает, что, кроме подачи электронных деклараций, которые являются публичными, эта система должна автоматически проверять декларации — для того, чтобы не было субъективного фактора. В законе мы предусмотрели, что система должна иметь автоматическое соединение с другими реестрами. Для этого НАПК должно было разработать еще один модуль, — заказать, чтобы этот модуль написали — который бы дал возможность автоматического обмена информацией с другими реестрами. Они этого, как и с закупкой серверов, не сделали. И сейчас они рассказывают, что не могут обмениваться информацией с реестрами Минюста”, – пояснил министр.

Напомним, ранее П.Петренко заявил, что НАПК не обеспечило закупку необходимого оборудования, хотя и получило на это финансирование.

Как сообщал УНН, по поручению премьер-министра Минюст начал работу над законопроектом, который должен нормализовать деятельность НАПК.

 

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