П.Петренко: НАПК не обеспечило автоматическую проверку электронных деклараций

“Система электронного декларирования предусматривает, что, кроме подачи электронных деклараций, которые являются публичными, эта система должна автоматически проверять декларации — для того, чтобы не было субъективного фактора. В законе мы предусмотрели, что система должна иметь автоматическое соединение с другими реестрами. Для этого НАПК должно было разработать еще один модуль, — заказать, чтобы этот модуль написали — который бы дал возможность автоматического обмена информацией с другими реестрами. Они этого, как и с закупкой серверов, не сделали. И сейчас они рассказывают, что не могут обмениваться информацией с реестрами Минюста”, – пояснил министр.



Напомним, ранее П.Петренко заявил, что НАПК не обеспечило закупку необходимого оборудования, хотя и получило на это финансирование.



Как сообщал УНН, по поручению премьер-министра Минюст начал работу над законопроектом, который должен нормализовать деятельность НАПК.