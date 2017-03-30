П.Петренко: НАЗК не забезпечило автоматичну перевірку е-декларацій

“Система електронного декларування передбачає, що, крім подачі е-декларацій, які є публічними, ця система повинна автоматично перевіряти декларації — для того, щоб не було суб’єктивного фактора. В законі ми передбачили, що система повинна мати автоматичне з’єднання з іншими реєстрами. Для цього НАЗК мало напрацювати ще один модуль, — замовити, щоб цей модуль написали — який би дав можливість автоматичного обміну інформацією з іншими реєстрами. Вони цього, як і з закупівлею серверів, не зробили. І зараз вони розповідають, що не можуть обмінюватися інформацією з реєстрами Мін’юсту”, — пояснив міністр.



Нагадаємо, раніше П.Петренко заявив, що НАЗК не забезпечило закупівлю необхідного обладнання, хоча й отримало на це фінансування.



Як повідомляв УНН, за дорученням прем’єр-міністра Мін’юст розпочав роботу над законопроектом, який має внормувати діяльність НАЗК.