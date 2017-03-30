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П.Петренко: НАЗК не забезпечило автоматичну перевірку е-декларацій

П.Петренко: НАЗК не забезпечило автоматичну перевірку е-декларацій

Київ • УНН

 • 7711 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції не забезпечило доступ до реєстрів інших органів, що унеможливило автоматичну перевірку електронних декларацій. Про це повідомив журналістам міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.

“Система електронного декларування передбачає, що, крім подачі е-декларацій, які є публічними, ця система повинна автоматично перевіряти декларації — для того, щоб не було суб’єктивного фактора. В законі ми передбачили, що система повинна мати автоматичне з’єднання з іншими реєстрами. Для цього НАЗК мало напрацювати ще один модуль, — замовити, щоб цей модуль написали — який би дав можливість автоматичного обміну інформацією з іншими реєстрами. Вони цього, як і з закупівлею серверів, не зробили. І зараз вони розповідають, що не можуть обмінюватися інформацією з реєстрами Мін’юсту”, — пояснив міністр.

Нагадаємо, раніше П.Петренко заявив, що НАЗК не забезпечило закупівлю необхідного обладнання, хоча й отримало на це фінансування.

Як повідомляв УНН, за дорученням прем’єр-міністра Мін’юст розпочав роботу над законопроектом, який має внормувати діяльність НАЗК.

 

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