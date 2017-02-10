П.Климкин встретился с главой МИД Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, который находится с визитом в Украине, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Началась встреча Павла Климкина с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 февраля П.Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции.
П.Порошенко и М.Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести под сопредседательством глав двух государств весной текущего года.