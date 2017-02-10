П.Климкин встретился с главой МИД Турции

"Началась встреча Павла Климкина с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля П.Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Турции.

П.Порошенко и М.Чавушоглу обсудили повестку дня следующего заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, которое планируется провести под сопредседательством глав двух государств весной текущего года.