П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Туреччини

"Розпочалася зустріч Павла Клімкіна з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Нагадаємо, 9 лютого П.Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини.

П.Порошенко та М.Чавушоглу обговорили порядок денний наступного засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під співголовуванням глав двох держав навесні поточного року.