П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зустрівся з головою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу, який перебуває з візитом в Україні, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"Розпочалася зустріч Павла Клімкіна з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.
Нагадаємо, 9 лютого П.Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини.
П.Порошенко та М.Чавушоглу обговорили порядок денний наступного засідання стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку заплановано провести під співголовуванням глав двох держав навесні поточного року.