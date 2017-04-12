П.Климкин встретился с главой МИД Беларуси в Варшаве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, прибыв в Варшаву, провел встречу с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Об этом сообщает МИД Украины в микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В рамках визита в Варшаву Павел Климкин встретился с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля П.Климкин поехал с рабочим визитом в Варшаву для участия в заседании министров иностранных дел стран Вышеградской группы, "Восточного партнерства" и некоторых других стран ЕС.
Во время встречи планируется обсудить перспективы развития инициативы "Восточное партнерство", а также транспортных сообщений между ЕС и странами "Восточного партнерства".