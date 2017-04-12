П.Клімкін зустрівся з головою МЗС Білорусі у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, прибувши до Варшави, провів зустріч з білоруським колегою Володимиром Макеєм. Про це повідомляє МЗС України у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"У рамках візиту до Варшави Павло Клімкін зустрівся з міністром закордонних справ Республіки Білорусь Володимиром Макеєм", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 квітня П.Клімкін поїхав із робочим візитом у Варшаву для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, “Східного партнерства” та деяких інших країн ЄС.
Під час зустрічі планується обговорити перспективи розвитку ініціативи “Східне партнерство”, а також транспортних сполучень між ЄС і країнами “Східного партнерства”.