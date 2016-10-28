П.Климкин: Украина имеет месяц на подготовку "дорожной карты" реализации Минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министр иностранных дел Укаины Павел Климкин рассказал, что Украина имеет месяц на подготовку "дорожной карты" реализации Минских договоренностей. Об этом он сказал в эфире "24 канала", передает УНН.
"Я не верю, что мы придем к общему проекту "дорожной карты". У нас есть месяц, чтобы ее подготовить, сейчас идет обсуждение", - сказал П.Климкин.
Также министр иностранных дел отметил, что создание "дорожной карты" заставит Россию выполнять обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.
"Дорожная карта" - это последовательность шагов и гарантия того, что Россия будет выполнять эти шаги. Конечно же, если есть общее желание. Я на сегодняшний день у России желания продвигаться вперед не вижу. Нашим приоритетом по "дорожной карте" является осуществление первого базового пакета безопасности", - сказал министр иностранных дел.
Как сообщал УНН, до конца ноября будет разработана "дорожная карта" реализации минских соглашений.