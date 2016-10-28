П.Клімкін: Україна має місяць на підготовлення “дорожньої карти” реалізації мінських угод

“Я не вірю, що ми прийдемо до спільного проекту "дорожньої карти". У нас є місяць, щоб її підготувати, зараз йде обговорення”, — сказав П.Клімкін.

Також міністр закордонних справ наголосив на тому, що створення “дорожньої карти” змусить Росію виконувати зобов язання щодо регулювання ситуації на Донбасі.

“Дорожня карта” — це послідовність кроків і гарантія того, що Росія буде виконувати ці кроки. Звичайно ж, якщо є загальне бажання. Я на сьогодні в Росії бажання просуватися вперед не бачу. Нашим пріоритетом щодо "дорожньої карти" є здійснення першого базового пакету безпеки", — сказав міністр закордонних справ.

Як повідомляв УНН, до кінця листопада буде розроблена "дорожня карта" реалізації мінських угод.