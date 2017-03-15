П.Климкин: Украина и Польша вместе будут противостоять провокациям РФ

"П.Климкин: одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокациям с местами памяти", - отметила М.Беца.

. @PavloKlimkin: Одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокации с местами памяти pic.twitter.com/CIfDg6Zdla

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.