П.Климкин: Украина и Польша вместе будут противостоять провокациям РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин во время рабочего визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша будут совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.
"П.Климкин: одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокациям с местами памяти", - отметила М.Беца.
. @PavloKlimkin: Одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокации с местами памяти pic.twitter.com/CIfDg6Zdla- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 15 марта 2017 г.
Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.