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П.Климкин: Украина и Польша вместе будут противостоять провокациям РФ

П.Климкин: Украина и Польша вместе будут противостоять провокациям РФ

Киев • УНН

 • 10382 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин во время рабочего визита в Польшу сообщил, что Украина и Польша будут совместно противостоять провокациям России с разрушением мест памяти. Об этом написала в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, передает УНН.

"П.Климкин: одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокациям с местами памяти", - отметила М.Беца.

. @PavloKlimkin: Одним из наших приоритетов является не дать России нас поссорить. Совместно будем противостоять ее провокации с местами памяти pic.twitter.com/CIfDg6Zdla

- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 15 марта 2017 г.

 

Напомним, 15 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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