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П.Клімкін: Україна і Польща разом протистоятимуть провокаціям РФ

П.Клімкін: Україна і Польща разом протистоятимуть провокаціям РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час робочого візиту до Польщі повідомив, що Україна та Польща буде спільно протистояти провокаціям Росії з руйнуванням місць пам’яті. Про це написала у своєму мікроблозі у Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.

“П.Клімкін: одним з наших пріоритетів є не дати Росії нас посварити. Спільно будемо протистояти її провокаціям з місцями пам’яті”, - зазначила М.Беца.

.@PavloKlimkin: одним з наших пріоритетів є не дати Росії нас посварити. Спільно будемо протистояти її провокаціям з місцями пам'яті pic.twitter.com/CIfDg6Zdla

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 15 березня 2017 р.

 

Нагадаємо, 15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща.

Українські Національні Новини

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