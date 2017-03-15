П.Клімкін: Україна і Польща разом протистоятимуть провокаціям РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час робочого візиту до Польщі повідомив, що Україна та Польща буде спільно протистояти провокаціям Росії з руйнуванням місць пам’яті. Про це написала у своєму мікроблозі у Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца, передає УНН.
“П.Клімкін: одним з наших пріоритетів є не дати Росії нас посварити. Спільно будемо протистояти її провокаціям з місцями пам’яті”, - зазначила М.Беца.
.@PavloKlimkin: одним з наших пріоритетів є не дати Росії нас посварити. Спільно будемо протистояти її провокаціям з місцями пам'яті pic.twitter.com/CIfDg6Zdla— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 15 березня 2017 р.
Нагадаємо, 15 березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща.