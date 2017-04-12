П.Климкин в Варшаве встретился с министром обороны Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Варшаве состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.
Как сообщили в МИД Украины, П.Климкин вместе с А.Мацеревичем почтили память президентской четы Леха и Марии Качинских в годовщину Смоленской катастрофы.
. @PavloKlimkin вместе с А.Мацеревичем почтили память Президентского супругов Леха и Марии Качиньских в 7 годовщину Смоленской катастрофы pic.twitter.com/lBek1r4R3W- Ukraine in Poland (@UKRinPL) 12 апреля 2017
Кроме того, в рамках визита в Варшаву министр иностранных дел Павел Климкин посетил Музей истории польских евреев.
В рамках визита в Варшаву Министр иностранных дел Павел # Климкин посетил Музей истории польских евреев pic.twitter.com/BfvSvoKRn7- MFA of Ukraine