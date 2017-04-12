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П.Клімкін у Варшаві зустрівся із міністром оборони Польщі

П.Клімкін у Варшаві зустрівся із міністром оборони Польщі

Київ • УНН

 • 12390 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Варшаві відбулася зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з міністром національної оборони Республіки Польща Антоні Мацєревічем, передає УНН із посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter.

Як повідомили у МЗС України, П.Клімкін разом з А.Мацеревічем вшанували пам'ять Президентського подружжя Леха і Марії Качинських в роковини Смоленської катастрофи.

.@PavloKlimkin разом з А.Мацеревічем вшанували пам'ять Президентського подружжя Леха і Марії Качинських в 7. роковини Смоленської катастрофи pic.twitter.com/lBek1r4R3W

— Ukraine in Poland (@UKRinPL) 12 квітня 2017 р.

Крім того, у рамках візиту до Варшави міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідав Музей історії польських євреїв.

У рамках візиту до Варшави Міністр закордонних справ Павло #Клімкін відвідав Музей історії польських євреїв pic.twitter.com/BfvSvoKRn7

— MFA of Ukraine

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