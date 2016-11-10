П.Климкин обсудил дальнейшее сотрудничество с новоизбранным Генсеком ООН

Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и ООН.

А.Гутерреш выразил благодарность за поддержку его кандидатуры в Совете Безопасности ООН, а также за приглашение Петра Порошенко осуществить визит в Украину.