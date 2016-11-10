П.Климкин обсудил дальнейшее сотрудничество с новоизбранным Генсеком ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В рамках рабочего визита в штаб-квартиру ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с новоизбранным Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
Во время встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и ООН.
А.Гутерреш выразил благодарность за поддержку его кандидатуры в Совете Безопасности ООН, а также за приглашение Петра Порошенко осуществить визит в Украину.