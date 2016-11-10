П.Клімкін обговорив подальшу співпрацю з новообраним Генсеком ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У рамках робочого візиту в штаб-квартиру ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з новообраним Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Про це УНН повідомили в прес-службі МЗС.
Під час зустрічі були обговорені питання подальшого розвитку співробітництва між Україною та ООН.
А.Гутерреш висловив вдячність за підтримку його кандидатури у Раді Безпеки ООН, а також за запрошення Петра Порошенка здійснити візит до України.