П.Климкин и глава МИД Австрии встретились в аэропорту для отлета в Донецкую область

"П.Климкин и его австрийский коллега, действующий глава ОБСЕ Себастьян Курц. Встреча в а/п "Днепропетровск". Вскоре отлет в Донецкую область", - говорится в сообщении украинского дипведомства в Twitter.

Как сообщал УНН, П.Климкин обсудит с главой ОБСЕ С.Курцом состояние выполнения минских соглашений.

Напомним, действующий глава ОБСЕ С.Курц 3-4 января посетит Днепр и Мариуполь.