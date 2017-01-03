П.Клімкін і голова МЗС Австрії зустрілися в аеропорту для відльоту на Донеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц зустрілися в дніпропетровському аеропорту для відльоту на Донеччину. Про це повідомила прес-служба МЗС України, передає УНН.
"П.Клімкін і його австрійський колега, діючий голова ОБСЄ Себастіан Курц. Зустріч у а/п "Дніпропетровськ". Незабаром відліт в Донецьку область", - йдеться у повідомленні українського дипвідомства у Twitter.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін обговорить з головою ОБСЄ С.Курцом стан виконання мінських угод.
Нагадаємо, діючий голова ОБСЄ С.Курц 3-4 січня відвідає Дніпро та Маріуполь.