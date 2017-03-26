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П.Климкин: аппетиты российской гегемонии не остановятся на Украине

П.Климкин: аппетиты российской гегемонии не остановятся на Украине

Киев • УНН

 • 13575 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. "Русский мир" - философия, которая возвращает советскую эпоху, где Украина часть "Великой России", однако российские аппетиты не остановятся на Украине. Об этом в интервью The Guardian заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Русский мир" - философия, которая возвращает советскую эпоху. Главным убеждением является то, что Украина часть великой России. В 1991 году, после распада СССР, Россия была слишком слаба, чтобы сопротивляться 92% Украинские, которые проголосовать за независимость. Однако постепенно постсоветская Россия пыталась повлиять на Украину, и когда в 2014 году революция сбросили В.Януковича, Кремлю не удалось это "переварить". В результате она незаконно аннексировала Крым и ворвалась в Донбасс, в поддержку так называемых "ЛДНР", представляющий собой смесь терористичниз и криминальных организаций", - заявил П.Климкин.

"Аппетит российской гегемонии не остановится на Украине. Она жадно наблюдает за другими государствами Советского Союза и пытается еще больше дестабилизировать и разделить Европу, а также еще более широкий трансатлантический альянс. Как свидетельство, Кремль возводит новые памятники Сталину, самому жестокому убийце ХХ века", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, П.Климкин в Польше обсудил пути урегулирования конфликта на Донбассе .

Украинские Национальные Новости

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