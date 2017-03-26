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П.Клімкін: апетити російської гегемонії не зупиняться на Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. “Русский мир” — філософія, яка повертає радянську епоху, де Україна частина "Великої Росії", проте російські апетити не зупиняться на Україні. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

“Русский мир” — філософія, яка повертає радянську епоху. Головним переконанням є те, що Україна частина "Великої Росії". У 1991 році, після розпаду СРСР, Росія була надто слабка, щоб чинити опір 92% українцям, які проголосувати за незалежність. Проте поступово пострадянська Росія намагалась вплинути на Україну, і коли в 2014 році революція скинула В.Януковича, Кремлю не вдалося це “переварити”. Як наслідок, вона незаконно анексувала Крим і вторглася на Донбас, на підтримку так званих “ЛДНР”, що є сумішшю терористичних і кримінальних організацій", - заявив П.Клімкін.

"Апетит російської гегемонії не зупиниться на Україні. Вона жадібно спостерігає за іншими державами Радянського союзу і намагається ще більше дестабілізувати та розділити Європу, а також ще ширший трансатлантичний альянс. Як свідчення, Кремль зводить нові пам'ятники Сталіну, найжорстокішому вбивці ХХ століття", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін у Польщі обговорив шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі.

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