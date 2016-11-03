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П.Фонсека: "Шахтеру" будет достаточно мотивации в матче с "Гентом"

П.Фонсека: "Шахтеру" будет достаточно мотивации в матче с "Гентом"

Киев • УНН

 • 9620 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека накануне выездной встречи в Лиге Европы с "Гент" выразил уверенность в надлежащей мотивации своих подопечных, передает УНН со ссылкой на сайт "Шахтера".

"Мотивация абсолютно в каждом нашем матче. Мы выходим на все поединки амбициозными и настроенными только на победу. Никогда не можем думать о другом. Я уверен, что нашей команде будет достаточно мотивации независимо от места проведения игры, соперника или нашей позиции. Всем нам прекрасно известно, с которым противником встретимся.

Откровенно говоря, сейчас я совсем не обращаю внимания на результат нашего первого матча. Продолжаю утверждать со всей уверенностью: "Гент" - очень сильная команда с достаточно хорошими характеристиками. Поэтому мы будем настроенными", - сказал наставник "оранжево-черных".

Кроме того, для португальца не важен результат предыдущей игры с "Гентом" во Львове (5:0).

"Ни в коем случае не хочу преувеличивать, в том числе по нашему первому матчу. Независимо от того, что выиграли со счетом 5:0, мы имели сложности. Конечно, после первого гола все стало гораздо легче. Но до этого "Гент" был очень опасным и создавал моменты", - добавил тренер.

Напомним, что встреча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы между "Гент" и "Шахтером" начнется сегодня в 22:05.

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