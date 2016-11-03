П.Фонсека: "Шахтарю" не бракуватиме мотивації у матчі з "Гентом"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Головний тренер"Шахтаря" Паулу Фонсека напередодні виїзної зустрічі у Лізі Європи з “Гентом” виразив впевненість у належній мотивації своїх підопічних, передає УНН з посиланням на сайт “Шахтаря”.
"Мотивація є абсолютно в кожному нашому матчі. Ми виходимо на всі поєдинки амбітними і налаштованими лише на перемогу. Ніколи не можемо думати про щось інше. Я впевнений, що нашій команді не бракуватиме мотивації незалежно від місця проведення гри, суперника чи нашої позиції наразі. Всім нам чудово відомо, з яким супротивником зустрінемось.
Відверто кажучи, зараз я геть не зважаю на результат нашого першого матчу. Надалі стверджую з усією впевненістю: "Гент" – дуже сильна команда з досить гарними характеристиками. Тому ми будемо налаштованими", - сказав наставник "помаранчево-чорних".
Окрім того, для португальця не є важливим результат попередньої гри з "Гентом" у Львові (5:0).
"В жодному разі не хочу перебільшувати, в тому числі щодо нашого першого матчу. Незалежно від того, що виграли з рахунком 5:0, ми мали складнощі. Звичайно, після першого гола все стало набагато легше. Але до цього "Гент" був дуже небезпечним і створював моменти", - додав тренер.
Нагадаємо, що зустріч 4-го туру групової стадії Ліги Європи між "Гентом" і "Шахтарем"розпочнеться сьогодні о 22:05.