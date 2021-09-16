Озоновая дыра в этом году на Земле больше, чем Антарктида по размеру

Детали

Исследователи из Службы мониторинга атмосферы Коперника говорят, что дыра в этом году быстро растет и превышает 75% озоновых дыр на данном этапе сезона с 1979 года.

Озон существует на высоте от 11 до 40 км над поверхностью Земли, в стратосфере, и действует как “солнцезащитный крем для планеты”, защищая ее от ультрафиолетового излучения. Ежегодно в конце зимы в Южном полушарии образуется дыра, поскольку солнце вызывает озоноразрушающие реакции, в которых участвуют химически активные формы хлора и брома, полученные из антропогенных соединений.

В своем заявлении Службы мониторинга атмосферы Коперника указала, что дыра в этом году “превратилась в больше, чем обычно”.

“Озоновая дыра 2021 года в настоящее время является одной из 25% крупнейших в наших отчетах с 1979 года, но этот процесс все еще продолжается. В ближайшие недели мы продолжим следить за ее развитием...”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ученые признают, что истощение озонового слоя вызвано созданными человеком газами, называемыми CFC, которые были впервые разработаны в 1930-х годах для использования в холодильных системах, а затем использовались в качестве пропеллента в аэрозольных баллончиках. Химические вещества стабильны, поэтому могут перемещаться с поверхности Земли в стратосферу. Но потом, на высоте, где находится стратосферный озон, они разрушаются ультрафиолетовым излучением высокой энергии. Следующие химические реакции разрушают озон. CFC запрещены в 197 странах мира.

После запрета на использование так называемых галоидоуглеродов озоновый слой начал восстанавливаться, но это медленный процесс, который продлится до 2060-х или 70-х годов при полном отказе от разрушительных веществ. За последние годы озоновая дыра, увеличилось до 20 миллионов квадратных километров.

Озоновая дыра над Антарктикой обычно достигает своего пика в период с середины сентября до середины октября. Когда в конце весны в южном полушарии температура начинает подниматься высоко в стратосферу, истощение озонового слоя замедляется, полярный вихрь ослабевает и, наконец, разрушается, и к декабрю уровни озона обычно возвращаются к норме.