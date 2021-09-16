Озоновая дыра в этом году на Земле больше, чем Антарктида по размеру

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 121722 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 136612 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 116435 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 114438 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 145255 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122905 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 164057 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143380 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179720 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173025 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

«Коалиция желающих": Стармер заявил о плане мира в Украине, с вероятным участием ряда стран

2 марта, 18:43 • 43051 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 71123 просмотра
Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

Британия предоставит Украине 5000 ракет-перехватчиков LMM: детали сделки на £1.6 млрд

2 марта, 19:16 • 26365 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 61989 просмотра
Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

Директор ФБР призвал проверить использование американской помощи Украине

2 марта, 19:43 • 26147 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 136612 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 145255 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 308371 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 275127 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 259839 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 121722 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 123247 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 164057 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 120560 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 120093 просмотра
Актуальное
Озоновая дыра в этом году на Земле больше, чем Антарктида по размеру

Озоновая дыра в этом году на Земле больше, чем Антарктида по размеру

Киев  •  УНН

 • 34524 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Дыра в озоновом слое, которая образуется ежегодно, "гораздо больше, чем обычно", и в настоящее время больше, чем Антарктида, говорят ученые, отвечающие за ее мониторинг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Исследователи из Службы мониторинга атмосферы Коперника говорят, что дыра в этом году быстро растет и превышает 75% озоновых дыр на данном этапе сезона с 1979 года.

Озон существует на высоте от 11 до 40 км над поверхностью Земли, в стратосфере, и действует как “солнцезащитный крем для планеты”, защищая ее от ультрафиолетового излучения. Ежегодно в конце зимы в Южном полушарии образуется дыра, поскольку солнце вызывает озоноразрушающие реакции, в которых участвуют химически активные формы хлора и брома, полученные из антропогенных соединений.

В своем заявлении Службы мониторинга атмосферы Коперника указала, что дыра в этом году “превратилась в больше, чем обычно”.

“Озоновая дыра 2021 года в настоящее время является одной из 25% крупнейших в наших отчетах с 1979 года, но этот процесс все еще продолжается. В ближайшие недели мы продолжим следить за ее развитием...”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Ученые признают, что истощение озонового слоя вызвано созданными человеком газами, называемыми CFC, которые были впервые разработаны в 1930-х годах для использования в холодильных системах, а затем использовались в качестве пропеллента в аэрозольных баллончиках. Химические вещества стабильны, поэтому могут перемещаться с поверхности Земли в стратосферу. Но потом, на высоте, где находится стратосферный озон, они разрушаются ультрафиолетовым излучением высокой энергии. Следующие химические реакции разрушают озон. CFC запрещены в 197 странах мира.

После запрета на использование так называемых галоидоуглеродов озоновый слой начал восстанавливаться, но это медленный процесс, который продлится до 2060-х или 70-х годов при полном отказе от разрушительных веществ. За последние годы озоновая дыра, увеличилось до 20 миллионов квадратных километров.

Озоновая дыра над Антарктикой обычно достигает своего пика в период с середины сентября до середины октября. Когда в конце весны в южном полушарии температура начинает подниматься высоко в стратосферу, истощение озонового слоя замедляется, полярный вихрь ослабевает и, наконец, разрушается, и к декабрю уровни озона обычно возвращаются к норме.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы