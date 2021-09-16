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Озонова діра цього року на Землі більша, ніж Антарктида за розміром

Озонова діра цього року на Землі більша, ніж Антарктида за розміром

Київ • УНН

 • 34554 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Діра в озоновому шарі, яка утворюється щорічно, "набагато більша, ніж зазвичай", і в даний час більша, ніж Антарктида, кажуть вчені, що відповідають за її моніторинг. Про це інформує УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Дослідники зі Служби моніторингу атмосфери Коперника кажуть, що діра в цьому році швидко зростає і перевищує 75% озонових дір на даному етапі сезону з 1979 року.

Озон існує на висоті від 11 до 40 км над поверхнею Землі, в стратосфері, і діє як “сонцезахисний крем для планети”, захищаючи її від ультрафіолетового випромінювання. Щороку в кінці зими в Південній півкулі утворюється діра, оскільки сонце викликає озоноруйнівні реакції, в яких беруть участь хімічно активні форми хлору і брому, отримані з антропогенних сполук.

У своїй заяві Служби моніторингу атмосфери Коперника вказала, що діра в цьому році “перетворилася в більшу, ніж зазвичай”.

“Озонова діра 2021 року зараз є однією з 25% найбільших в наших звітах з 1979 року, але цей процес все ще триває. У найближчі тижні ми продовжимо стежити за її розвитком...”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вчені визнають, що виснаження озонового шару викликано створеними людиною газами, званими CFC, які були вперше розроблені в 1930-х роках для використання в холодильних системах, а потім використовувалися в якості пропеллентів в аерозольних балончиках. Хімічні речовини стабільні, тому можуть переміщатися з поверхні Землі в стратосферу. Але потім, на висоті, де знаходиться стратосферний озон, вони руйнуються ультрафіолетовим випромінюванням високої енергії. Наступні хімічні реакції руйнують озон. CFC заборонені в 197 країнах світу.

Після заборони на використання так званих галоідовуглеродів озоновий шар почав відновлюватися, але це повільний процес, який триватиме до 2060-х або 70-х років при повній відмові від руйнівних речовин. За останні роки озонова діра, збільшилася до 20 мільйонів квадратних кілометрів.

Озонова діра над Антарктикою зазвичай досягає свого піку в період з середини вересня до середини жовтня. Коли в кінці весни в південній півкулі температура починає підійматися високо в стратосфері, виснаження озонового шару сповільнюється, полярний вихор слабшає і, нарешті, руйнується, і до грудня рівні озону зазвичай повертаються до норми.

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