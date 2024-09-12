«Ожидаем больше ордеров": глава МИД встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом

В четверг, 12 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом в Киеве. Чиновники обсудили ответственность рф за российские преступления и ситуацию с военнопленными. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Сегодня я был рад встретиться с Каримом Ханом в Киеве. Я благодарен прокурору МУС за его личную храбрость и преданность делу обеспечения всесторонней ответственности за российские преступления - резюмировал Сибига.

По его словам, недавняя ратификация Украиной Римского статута продемонстрировала ее преданность этому делу.

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Мы остаемся открытыми к дальнейшему сотрудничеству между Украиной и МУС. Мы ожидаем больше ордеров, в том числе относительно жестокого обращения России с украинскими военнопленными и использования ею химических веществ в войне - заявил министр иностранных дел.

Напомним,

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, заявил о значительном прогрессе в деле привлечения российского президента Владимира Путина к ответственности за военные преступления в Украине. Однако он отметил необходимость реальной солидарности международного сообщества для достижения этой цели.