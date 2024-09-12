Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Говорили о борьбе с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследовании этих преступлений и не только, передает УНН.

Важно соблюдать Римский статут и не допустить игнорирования решений суда по ордерам на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом - сообщил Зеленский.

По словам Президента, еще одна тема нашего разговора - борьба с насильственным перемещением и депортацией украинских детей и расследование этих преступлений.

Прокурор МКС Карім Хан відреагував на відмову Монголії заарештувати путіна: є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками

Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля владимира путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.