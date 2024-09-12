Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом: перші деталі
Київ • УНН
Президент України зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом. Обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням дітей та важливість дотримання рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Говорили про боротьбу з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів і не тільки, передає УНН.
Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом
За словами Президента, ще одна тема нашої розмови – боротьба з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.
Прокурор МКС Карім Хан відреагував на відмову Монголії заарештувати путіна: є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками10.09.24, 13:44 • 13138 переглядiв
Контекст
Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.
Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.
У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.
Нагадаємо
Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.