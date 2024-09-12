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Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом: перші деталі

Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом: перші деталі

Київ • УНН

 • 21468 перегляди

Президент України зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом. Обговорили боротьбу з насильницьким переміщенням дітей та важливість дотримання рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Говорили про боротьбу з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів і не тільки, передає УНН.

Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента, ще одна тема нашої розмови – боротьба з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей і розслідування цих злочинів.

Прокурор МКС Карім Хан відреагував на відмову Монголії заарештувати путіна: є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками10.09.24, 13:44 • 13138 переглядiв

Контекст

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна. 

Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента. 

У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Нагадаємо

Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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