"Очікуємо більше ордерів": глава МЗС зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

У четвер, 12 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом у Києві. Посадовці обговорили відповідальність рф за російські злочини та ситуацію з військовополоненими. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.

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Сьогодні я був радий зустрітися з Карімом Ханом у Києві. Я вдячний прокурору МКС за його особисту хоробрість та відданість справі забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини - резюмував Сибіга.

За його словами, нещодавня ратифікація Україною Римського статуту продемонструвала її відданість цій справі.

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Ми залишаємося відкритими до подальшої співпраці між Україною та МКС. Ми очікуємо більше ордерів, у тому числі щодо жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими та використання нею хімічних речовин у війні - заявив міністр закордонних справ.

Нагадаємо

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети.