"Очікуємо більше ордерів": глава МЗС зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Карімом Ханом відповідальність РФ за злочини та ситуацію з військовополоненими. Україна очікує нових ордерів МКС щодо жорстокого поводження з полоненими та використання хімічної зброї.
У четвер, 12 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом у Києві. Посадовці обговорили відповідальність рф за російські злочини та ситуацію з військовополоненими. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.
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Сьогодні я був радий зустрітися з Карімом Ханом у Києві. Я вдячний прокурору МКС за його особисту хоробрість та відданість справі забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини
За його словами, нещодавня ратифікація Україною Римського статуту продемонструвала її відданість цій справі.
Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом: перші деталі12.09.24, 19:23 • 21468 переглядiв
Ми залишаємося відкритими до подальшої співпраці між Україною та МКС. Ми очікуємо більше ордерів, у тому числі щодо жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими та використання нею хімічних речовин у війні
Нагадаємо
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети.