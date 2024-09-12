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"Очікуємо більше ордерів": глава МЗС зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

"Очікуємо більше ордерів": глава МЗС зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

Київ • УНН

 • 24758 перегляди

Андрій Сибіга обговорив з Карімом Ханом відповідальність РФ за злочини та ситуацію з військовополоненими. Україна очікує нових ордерів МКС щодо жорстокого поводження з полоненими та використання хімічної зброї.

У четвер, 12 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом у Києві. Посадовці обговорили відповідальність рф за російські злочини та ситуацію з військовополоненими. Про це пише УНН з посиланням на МЗС.

Деталі

Сьогодні я був радий зустрітися з Карімом Ханом у Києві. Я вдячний прокурору МКС за його особисту хоробрість та відданість справі забезпечення всебічної відповідальності за російські злочини

- резюмував Сибіга. 

За його словами, нещодавня ратифікація Україною Римського статуту продемонструвала її відданість цій справі.

Зеленський зустрівся із прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом: перші деталі12.09.24, 19:23 • 21468 переглядiв

Ми залишаємося відкритими до подальшої співпраці між Україною та МКС. Ми очікуємо більше ордерів, у тому числі щодо жорстокого поводження Росії з українськими військовополоненими та використання нею хімічних речовин у війні

- заявив міністр закордонних справ. 

Нагадаємо

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, заявив про значний прогрес у справі притягнення російського президента Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Однак він наголосив на необхідності реальної солідарності міжнародної спільноти для досягнення цієї мети.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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