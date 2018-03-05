Гололедица и сосульки: завтра в Киеве больших морозов не ждут
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Завтра, 6 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура ночью 9-11° мороза, днем около 0°. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
По информации синоптиков, 7 и 8 марта в столице также будет облачно с прояснениями.
"7 марта ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег и дождь, 8 марта местами небольшие осадки. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура 7 марта ночью 1-3° мороза, днем 0- 2° тепла, 8 марта ночью около 0°, днем 2-4° тепла", - говорится в сообщении.
В пресс-службе КГГА отметили, что в результате температурных перепадов на крышах домов, выступающих частях зданий и больших деревьях образуются ледяные сосульки.
"... особенно опасно пребывание у кровель и крыш домов - возможно падение снега, льда и сосулек. Призываем жителей столицы быть внимательными и осторожными на улицах, и придерживаться рекомендаций, чтобы не стать жертвой ледяных сосулек, которые могут упасть на пешехода", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что в течение недели в Украину вернется тепло, во всех областях дневная температура будет с отметкой плюс.