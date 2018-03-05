Ожеледиця і бурульки: завтра у Києві великих морозів не чекають
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Завтра, 6 березня, у Києві мінлива хмарність, без опадів, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° морозу, вдень близько 0°. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
За інформацією синоптиків, 7 та 8 березня в столиці також буде хмарно з проясненнями.
"7 березня вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг і дощ; 8 березня місцями невеликі опади. Вітер південно-східний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура 7 березня вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла; 8 березня вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі КМДА відзначили, що внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і великих деревах утворюються крижані бурульки.
"...особливо небезпечним є перебування біля покрівель і дахів будинків – можливе падіння снігу, льоду та бурульок. Закликаємо мешканців столиці бути уважними та обережними на вулицях, і дотримуватися рекомендацій, щоб не стати жертвою крижаних бурульок, які можуть впасти на пішохода", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що протягом тижня в Україну повернеться тепло, в усіх областях денна температура буде з позначкою плюс.