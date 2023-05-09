Оздоровление и отдых: в Украине введут принцип "деньги ходят за ребенком"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Правительство начинает реализацию нового проекта в сфере организации оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
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«Вводим принцип «деньги ходят за ребенком». То есть, детские центры отдыха и оздоровления будут получать средства за отдых каждого ребенка. В свою очередь дети и их семьи смогут выбирать, где им отдыхать», — отметил глава правительства.
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Как отметил Премьер-министр, сейчас такой подход будет введен для оздоровления и отдыха детей с инвалидностью, детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые зарегистрированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.
Всего в этом году планируется охватить услугами по оздоровлению и отдыху 25 тысяч детей, нуждающихся в особой социальной поддержке.
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