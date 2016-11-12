Вооруженный человек в психиатрической больнице США ранил семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Семь человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом в психиатрической больнице американского штата Пенсильвания, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что 38-летний Дастин Джонсон, вооруженный огнестрельным оружием и ножом, забаррикадировался в психиатрической больнице города Хомстед.
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В результате семь пострадавших, пока все они госпитализированы.
Полицейские были вынуждены применить оружие с целью обезвредить преступника, в результате чего тот был застреленным.
Сообщается, что в настоящее время ситуация находится под контролем.