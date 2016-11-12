Озброєний чоловік у психіатричній лікарні США поранив сім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Семеро людей отримали поранення в результаті нападу чоловіка з ножем в психіатричній лікарні американського штату Пенсільванія, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що 38-річний Дастін Джонсон, озброєний вогнепальною зброєю і ножем, забарикадувався в психіатричній лікарні міста Хомстеді.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підлітку, який у Мінську напав з бензопилою на відвідувачів ТЦ, призначили психіатричну експертизу
В результаті семеро постраждалих, наразі всі вони госпіталізовані.
Поліцейські були змушені застосувати зброю з метою знешкодити злочинця, в результаті чого той був застреленим.
Повідомляється, що в даний час ситуація знаходиться під контролем.