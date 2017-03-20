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Вооруженные на "джипе" не пересекали украинскую границу - ГПСУ

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Предварительно установлено, что неизвестные на "джипе", которые пытались прорваться через белорусский пункт пропуска "Александровка", не пересекали границу с Украиной. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Мы активно работаем с белорусскими коллегами по этому поводу. Проверка, которую мы уже проводим пока говорит нам о том, что этот автомобиль не пересекал границу Украины ни на въезд, ни на выезд. Дело в том, что там достаточно большое расстояние между пунктами пропуска украинским и белорусским и вполне возможно, что этот автомобиль появился где-то с другой подъездной стороны ", - сказал О.Слободян.

Он добавил, что сейчас установлено, что автомобиль имел польский регистрационный номер.

"Лица, которые на тот момент были в этом автомобиле не установлены еще до конца", - уточнил А.Слободян.

Как сообщал ранее УНН, ночью неизвестные на автомобиле марки "Джип", в белорусском пункте пропуска "Александровка" сбили шлагбаум, проехали через средство принудительной остановки и с механическими повреждениями попытались прорваться вглубь страны .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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