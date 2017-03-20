Озброєні на "Джипі" не перетинали український кордон - ДПСУ

"Ми активно працюємо з білоруськими колегами з цього приводу. Перевірка, яку ми вже проводимо поки що говорить нам про те, що цей автомобіль не перетинав кордон України ні на в'їзд, ні на виїзд. Справа в тому, що там досить велика відстань між пунктами пропуску українським і білоруським і цілком можливо, що цей автомобіль з'явився десь з іншого під’їзного боку", - сказав О.Слободян.

Він додав, що наразі встановлено, що автомобіль мав польський реєстраційний номер.

"Особи, які на той момент були у цьому автомобілі не встановлені ще до кінця", - уточнив О.Слободян.

Як повідомляв раніше УНН, вночі невідомі на автомобілі марки “Джип”, в білоруському пункті пропуску "Олександрівка" збили шлагбаум, проїхали через засіб примусової зупинки і з механічними пошкодженнями спробували прорватися вглиб країни.