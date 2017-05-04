Овощи борщевого набора подорожали в апреле на 78% - УАК

В УАК отметили, что рост цен началось во второй декаде апреля — через влияние неблагоприятных погодных условий вместе с сезонностью.

“В целом за месяц цены на традиционную пятерку “борщевых” овощей выросли в среднем на 78,3%. За апрель капуста подорожала на 137,4%, морковь — на 13,5%, лук — на 77,8%, свекла — на 44,9%, картофель — на 22,3%,” — уточнили в пресс-службе.

При этом, по информации УАК, за период с 20 по 27 апреля снова подорожали все основные овощи борщового набора.

“В частности, морковь подорожала на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста — на 45% (до 9,64 грн/кг), лук — на 21,6% (до 6,42 грн/кг), свекла — на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картофель — на 14,1% (до 7,78 грн/кг),” — говорится в сообщении пресс-службы.

Однако, отметили в УАК, даже с учетом резкого скачка, потребительские цены на многие овощи борщового набора пока отстают от прошлогодних на 10-15% (свекла подешевела почти на 40%). Исключением является только картофель, текущая цена на которую превышает прошлогодний показатель почти в полтора раза (+ 47,3%).

Отметим, что после праздничных дней на рынках Украины наблюдается возврат тенденции к снижению цен на овощи.

Основными причинами являются оживление импортных поставок отдельных видов продукции и увеличения предложения овощей низкого качества.

Как сообщал УНН, борщевой набор подорожал почти на треть.