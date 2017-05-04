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Овочі борщового набору подорожчали у квітні на 78% - УАК

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні середні ціни на основні овочі борщового набору подорожчали на 78%, передає УНН з посиланням на прес-службу Української аграрної конфедерації.

Овочі борщового набору подорожчали у квітні на 78% - УАК

В УАК зазначили, що зростання цін почалося в другій декаді квітня — через вплив несприятливих погодних умов разом із сезонністю.

“В цілому за місяць ціни на традиційну п’ятірку „борщових“ овочів зросли в середньому на 78,3%. За квітень капуста подорожчала на 137,4%, морква — на 13,5%, цибуля — на 77,8%, буряк — на 44,9%, картопля — на 22,3%,” — уточнили у прес-службі.

При цьому, за інформацією УАК, за період з 20 по 27 квітня знову подорожчали всі основні овочі борщового набору.
“Зокрема, морква подорожчала на 57,6% (до 10,67 грн/кг), капуста — на 45% (до 9,64 грн/кг), цибуля — на 21,6% (до 6,42 грн/кг ), буряк — на 15,4% (до 6,06 грн/кг), картопля — на 14,1% (до 7,78 грн/кг)”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Проте, наголосили в УАК, навіть з урахуванням різкого стрибка, споживчі ціни на багато овочів борщового набору поки відстають від торішніх на 10-15% (буряк подешевшав майже на 40%). Винятком є тільки картопля, поточна ціна на яку перевищує торішній показник майже в півтора рази (+ 47,3%).

Відзначимо, що після святкових днів на ринках України спостерігається повернення тенденції до зниження цін на овочі.

Основними причинами є пожвавлення імпортних поставок окремих видів продукції і збільшення пропозиції овочів низької якості.

Як повідомляв УНН, борщовий набір подорожчав майже на третину.

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