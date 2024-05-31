Отвечает за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины: российскому генералу Баранову сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал – майора Роберта Баранова - главы Главного вычислительного центра Генштаба Вооруженных сил рф. По данным следствия, подразделение фигуранта отвечает за точность ударов российских ракет по Украине, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По данным СБУ, подчиненные Баранова занимаются программированием траекторий движения крылатых и баллистических ракет, чтобы избежать зоны действия нашей ПВО, а также отмечают конкретные цели, которые должны быть поражены ракетным вооружением.

Прежде всего речь идет о наведении крылатых ракет "Калибр", Х-101/555 и баллистических ракет "Искандер".

По материалам дела, враг четко понимает, что программирует значительную часть российского оружия для огневого поражения мирной, гражданской инфраструктуры Украины.

Во время подготовки воздушных ударов по нашему государству, подразделение Баранова сопоставляет координаты целей, полученных от командования Генштаба рф, с локациями гражданских объектов на картах местности.

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Таким образом, рашисты сознательно бьют по украинским мирным объектам.

С начала полномасштабной агрессии рф, в том числе от ракет запрограммированных на поражение гражданской инфраструктуры, погибли по меньшей мере 520 детей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Баранову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. ч 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сочетании с умышленным убийством).

Кроме того, СБУ установила личности 30 его подчиненных, которые прямо причастны к совершению преступлений против нашего государства.

Собранные Службой безопасности материалы будут использованы в расследовании российских военных преступлений прокурорами Международного уголовного суда.