"Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. "Оттава Сенаторз" обыграла "Бостон Брюинс" и стала 15-й командой, которой удалось забронировать место в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.
"Сенаторз" одержали победу в серии буллитов (2:1) за счет точного броска Кайла Террис и обошли "Бостон", выйдя на второе место Атлантического дивизиона.
"Оттава" впервые в истории выиграла все матчи сезона у "Бостона", получив в них четыре победы. "Брюинз" не смогли выиграть в седьмой раз подряд, а также из-за травмы потеряли защитника Тори Круга.
"Приятно осознавать, что мы выполнили задачу, которую поставили в начале сезона, и мы с ним справились несмотря на проблемы. Были взлеты, были и падения, но мы справились. Сегодняшний матч стал показательным - так мы играли в течение всего года.
Мы действовали плотно, не давали сопернику развернуться. Приятно понимать, что мы сможем выступить в плей-офф. Мы играли как команда в течение всего чемпионата ", - сказал защитник" Оттавы "Дион Фанёф.
Отметим, что обе команды играли без своих лидеров. Защитник и капитан "Сенаторз" Эрик Карлссон снова получил травму нижней части тела, а лучший бомбардир "Бостона" Брэд Маршан был дисквалифицирован на два матча за колющий удар клюшкой защитника "Тампы" Джейка Дотчина.
Добавим также, "Сенаторз" впервые с 2015 года играть в плей-офф.
Как сообщал УНН, четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф .