"Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55484 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105918 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163062 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119761 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118546 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105027 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107259 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103732 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155638 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли

"Оттава" стала предпоследним участником розыгрыша Кубка Стэнли

Киев  •  УНН

 • 7948 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. "Оттава Сенаторз" обыграла "Бостон Брюинс" и стала 15-й командой, которой удалось забронировать место в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, сообщает УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

"Сенаторз" одержали победу в серии буллитов (2:1) за счет точного броска Кайла Террис и обошли "Бостон", выйдя на второе место Атлантического дивизиона.

"Оттава" впервые в истории выиграла все матчи сезона у "Бостона", получив в них четыре победы. "Брюинз" не смогли выиграть в седьмой раз подряд, а также из-за травмы потеряли защитника Тори Круга.

"Приятно осознавать, что мы выполнили задачу, которую поставили в начале сезона, и мы с ним справились несмотря на проблемы. Были взлеты, были и падения, но мы справились. Сегодняшний матч стал показательным - так мы играли в течение всего года.

Мы действовали плотно, не давали сопернику развернуться. Приятно понимать, что мы сможем выступить в плей-офф. Мы играли как команда в течение всего чемпионата ", - сказал защитник" Оттавы "Дион Фанёф.

Отметим, что обе команды играли без своих лидеров. Защитник и капитан "Сенаторз" Эрик Карлссон снова получил травму нижней части тела, а лучший бомбардир "Бостона" Брэд Маршан был дисквалифицирован на два матча за колющий удар клюшкой защитника "Тампы" Джейка Дотчина.

Добавим также, "Сенаторз" впервые с 2015 года играть в плей-офф.

Как сообщал УНН, четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф .

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