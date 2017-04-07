"Оттава" стала передостаннім учасником розіграшу Кубка Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. "Оттава Сенаторс" обіграла "Бостон Брюінс" і стала 15-ю командою, якій вдалося забронювати місце в цьогорічному розіграші Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
"Сенаторс" здобули перемогу в серії буллітів (2:1) за рахунок точного кидка Кайла Терріс і обійшли "Бостон", вийшовши на друге місце Атлантичного дивізіону.
"Оттава" вперше в історії виграла всі матчі сезону у "Бостона", здобувши в них чотири перемоги. "Брюїнс" не змогли виграти в сьомий раз поспіль, а також із-за травми втратили захисника Торі Круга.
"Приємно усвідомлювати, що ми виконали завдання, яке поставили на початку сезону, і ми з ним впоралися незважаючи на проблеми. Були злети, були спади, але ми впоралися. Сьогоднішній матч став показовим - так ми грали протягом всього року.
Ми діяли щільно, не давали супернику розвернутися. Приємно розуміти, що ми зможемо виступити в плей-оф. Ми грали як команда протягом всього чемпіонату", - сказав захисник "Оттави" Діон Фанеф.
Відзначимо, що обидві команди грали без своїх лідерів. Захисник і капітан "Сенаторс" Ерік Карлссон знову отримав травму нижньої частини тіла, а кращий бомбардир "Бостона" Бред Маршан був дискваліфікований на два матчі за колючий удар ключкою захисника "Тампи" Джейка Дотчіна.
Додамо також, "Сенаторс" вперше з 2015 року гратимуть в плей-оф.
Як повідомляв УНН, чотири клуби НХЛ гарантували вихід у плей-оф.